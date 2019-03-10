أبيات بحق الإمام علي الهادي

2019/03/10 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مجاهد منعثر منشدعلي روح الهــــادي نـــذرت والــــــــدة قاتله النذور

أبا الـحسن أبكى المتوكل بشعره إذ رفــــــع الخمور

صفوة الله ابن الجواد زَيْنَ الأَبْــــرارِ وسليل الاخيار

أنت حُجَّـــــةَ الدين ورُكْنَ الإِيمانِ يا عُنْصُرَ الأَطْهار

ببركة السباع طأطأت رؤوس الأسود لمنبع الأنـوار

جاء بنو العباس بفاجعة أبكت الغيث بالدمع الوفير

دس الـــــــــــمعتز السم إليه واغتـــــال الــــــــكبير

بنــــــــــــو أمية قتلوا أجــــــــــــــــداده بلا ضمير

بنـــــــو العباس قتلــــوا آباءه وإصبع اتهـام يشير

قباب بدرين ببغـــــــــداد وقمــرين بسامـراء تنير

لا أنساك مـولاي مهما طال البعد وعافني التفـكير

كتبت عنــــــك كتابا يا نفحة الهـدى يابن البشير

وأني لأراك درعـي في مـــــحنتي والظــــــــهير

ألـــــــــــــــــف صلاة وسلام عليــك يابن النذير

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