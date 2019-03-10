وزير الخارجية الإيراني يصل إلى بغداد تمهيدا لزيارة روحاني

2019/03/10 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى العاصمة العراقية بغداد، مساء اليوم السبت، تمهيدا لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني المقررة في 11 آذار/مارس الجاري.

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