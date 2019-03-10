الجيش الإسرائيلي يكشف سبب إطلاق صافرات الإنذار بالقرب من قطاع غزة

2019/03/10 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة، باتجاه مدينة أشكول الإسرائيلية.

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