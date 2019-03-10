نقيب سوداني يدافع عن حالة الطوارئ التي فرضها البشير: متفق عليها دوليا

2019/03/10 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث نقيب لأحد أهم المهن في السودان، عن مدى اتفاق حالة الطوارئ التى فرضها الرئيس عمر البشير مع القوانين الدولية ودستور الدولة.

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