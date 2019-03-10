بالوثيقة.. بنو تميم يلغون الطعام في مجالس العزاء

2019/03/10 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت عشائر بني تميم في النجف الأشرف وضواحيها بالإجماع على إلغاء فقرة العشاء في اليوم الاخير من مجالس العزاء نهائياً.

كما تضمنت الوثيقة التي وقعت عليها عشائر بني تميم بالإنصراف بعد إنتهاء مراسيم العزاء.انتهى

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