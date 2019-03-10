شركة كي : نطور الموارد البشرية وفق السياق العالمي رؤى المركزي

2019/03/10 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..أكدت شركة كي تطوير قابليات مواردها البشرية وبما يتناغم والتطورات التي تشهدها منظومة الدفع الإلكتروني العالمية.

وأشار مصدر مسؤول الى ان إدارة الشركة تولي اهتمام كبير لواقع تمكين الموارد البشرية، وبما يتوافق مع توجهات البنك المركزي وتعليماته التي تهدف الى تطوير واقع المدفوعات في البلاد.ولفت الى ان الشركة تعتمد خطط تطويرية وفق جداول زمنية تمنح الموظف المعلومات بشكل مرحلي وتمكنه من إدارة الأنظمة المتطورة، والتي تساهم في إيصال الخدمات المالية الى ابعد مناطق البلاد وبشكل اسهل.وبين ان شركة كي الوطنية المساهمة بدأت عملها منذ ١٠ سنوات وتمكنت من احتواء تحديات كبيرة، وصولا الى تفاعل كبير بين الشركة والمواطن حقق نجاح جعل عائلتها تلامس ال ٧ مليون مستفيد.

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