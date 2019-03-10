محمد الحلبوسي… وجب عليك الاعتذار

2019/03/10 | 00:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام السيد عمار الحكيم رئيس تحالف الإصلاح والإعمار العراقي في مقره في العاصمة العراقية بغداد حفلًا بمناسبة يوم الشهيد العراقي، وقد حضر الحفل

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