2019/03/10 | 00:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس حدد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، السبت، أهداف خطته لمكافحة الفساد بأربعين قطاعاً ومؤسسة، مؤكداً ان هناك عناوين أخرى.وقال عبدالمهدي في كلمة ألقاها أمام البرلمان وبحضور رؤساء الجمهورية ومجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى أنه أنهى تصنيف الخارطة التي ينوي العمل عليها وفقاً لما يلي: 1- تهريب النفط 2- ملف العقارات 3- […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هذه هي العناوين الـ 40 التي وضعها عبدالمهدي في خارطته لمكافحة الفساد NAS | موقع ناس الرسمي.

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