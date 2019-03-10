وفاق سطيف يفوز على المولدية بالدوري الجزائري

2019/03/10 | 00:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تأجلت مباراة وفاق سطيف أمام مولودية الجزائر، التي كان من المقرر أن تلعب اليوم السبت في دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، بسبب الثلوج.

وغطت الثلوج أرض ملعب الثامن من مايو معقل سطيف مما جعل اللعب غير ممكن وذلك بعد تأجيل مباراة دفاع تاجنانت وشباب بلوزداد التي كان من المفترض أن تلعب أمس الجمعة لنفس السبب.

وقال حسن سنوساوي نائب رئيس وفاق سطيف للصحفيين “تخوفت إدارة الملعب من تضرر أرضية العشب الصناعي مع تراكم الثلوج ووافقنا على تأجيل المباراة”.

ويحتل وفاق سطيف المركز السابع برصيد 24 نقطة من 17 مباراة بفارق أربع نقاط خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثالث.

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