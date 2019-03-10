2019/03/10 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الحسكة ذكر مصدر في قوات سوريا الديمقراطية أن القوات تمكنت من تحرير امرأة و اربعة أطفال ايزيديين اليوم من بلدة الباغوز في ريف دير الزور السورية.و قال المصدر أن المرأة و الأطفال الأربعة تم تحريرهم اليوم بعد خروجهم مع عوائل الدواعش الخارجين و سيتم تسليمهم إلى البيت الايزيدي في إقليم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحرير امرأة و خمسة أطفال ايزيديين من بلدة الباغوز السورية) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحرير امرأة و خمسة أطفال ايزيديين من بلدة الباغوز السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).