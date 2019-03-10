عبد الواحد طعمةً يحلل الوضع العراقي في فضائية النيل للاخبار المصرية

2019/03/10 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

حلل الصحفي العراقي اللامع عبد الواحد طعمة الوضع العراقي في فضائية النيل للاخبار حيث أطل منذ قليل في برنامجها الأهم ( المشهد ) من إعداد المعدة القديرة انتصار الدرديري

واستبعد المحلل السياسي المستقل عبدالواحد طعمة والمحرر السياسي في صحيفة الحياة اللندنية عودة تنظيم داعش بالزخم الذي تحصل عليه عام ٢٠١٤.واوضح ان عراق ما قبل داعش يختلف تماما عن ما بعدها .



واضاف ان الحواضن الشعبية والسياسية والدينية والظروف المعقدة التي كانت في تلك الفترة غير موجودة حالياوكشف طعمة ان الاميركيين عادوا الى العراق عام ٢٠١٤ بعدما شعروا انهم طردوا منه نهاية ٢٠١١ من دون اية مكاسب واضحة على الارض او في السياسة ولكن هذه المرة باسم داعش ولكنهم منوا ايضا بخسائر كبيرة وخرجوا نهاية ٢٠١٧ من دون اية مكاسب ايضا .ولفت الى ان الظروف العصيبة التي مرت بها المناطق السنية في العراق بعد اجتياح داعش الارهابي لها كانت مثلت تحولا استراتيجيا في الرؤية الوطنية لاسيما بعدما تخلت اميركا عنهم وتركتهم نهبا لهذه العصابة المجرمة فما كان الا ان يكون القتال كتفا على كتف مع الشيعة وطرد داعش مهزوما مكسورا..

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