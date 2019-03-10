اشتباكات بين الشرطة ومتظاهري المعارضة في فنزويلا

2019/03/10 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبك نشطاء من المعارضة مع الشرطة في فنزويلا صباح اليوم السبت قبل مسيرة تستهدف مواصلة الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو لدفعه للتنحي مع استمرار انقطاع التيار الكهربي في بعض المناطق وهو الأسوأ من نوعه منذ عشرات السنين.

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