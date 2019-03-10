ظاهرة رقمية غريبة في تهديف ميسي خلال أيام الأسبوع

2019/03/10 | 00:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، فريقه لفوز سهل على نظيره رايو فاليكانو، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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