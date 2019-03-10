تحطم طائرة في كولومبيا يسفر عن مقتل 12 شخصا

2019/03/10 | 00:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم إثر تحطم طائرة من نوع "دي سي 3"، كانت تقوم برحلة داخلية في وسط كولومبيا، السبت، حسبما أعلن جهاز الدفاع المدني.

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