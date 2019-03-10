2019/03/10 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wk-gPnykA0I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - ماذا ناقشت جلسة البرلمان اليوم .. تعرف على ذلك) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سياسي الابعاد - ماذا ناقشت جلسة البرلمان اليوم .. تعرف على ذلك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).