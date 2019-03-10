تونس.. فتح تحقيق في وفاة 11 رضيعا وقبول استقالة وزير الصحة

2019/03/10 | 00:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فتحت السلطات التونسية عدة تحقيقات إثر وفاة 11 رضيعا يومي الخميس والجمعة في مركز التوليد التابع لمستشفى الرابطة بالعاصمة التونسية، بحسب ما أفادت وزارة الصحة السبت.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي حملات كبيرة تطالب برحيل وزير الصحة، بسبب مصرع الرضع بمستشفى حكومي، بسبب الإهمال.

وأفادت مراسلة الغد في تونس، بأن رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل استقالة وزير الصحة، عبد الرؤوف الشريغ، التي تقدم بها في وقت سابق اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ على صفحتها على فيسبوك، “تعلن وزارة الصحة بأسف شديد أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بين الولدان المقيمين بمركز التوليد وطب الرضيع بالرابطة (من أكبر مستشفيات العاصمة) خلال يومي 7 و8 مارس 2019”.

وأوضح متحدث باسم الوزارة، أنه تم فتح تحقيق داخلي للتثبت من توافر الشروط الصحية في قسم التوليد وطريقة إدارة صيدليته.

وأضاف بلاغ الوزارة، أنه تم اتخاذ “التدابير والإجراءات اللازمة، خاصة منها الوقائية والعلاجية، لتجنّب حدوث وفيات أخرى ولمواساة عائلات الضحايا ومتابعة الوضع الصحي لباقي المقيمين بالمركز بصفة دقيقة لمزيد التحكم في الوضع”.

وزار وزير الصحة المكان السبت.

وتحدث أولياء قدموا للقسم لمعرفة ما إذا كان مواليدهم ضمن الضحايا عن وفاة الرضع بسبب استخدام مصل منتهي الصلاحية، وفق ما أفاد مصور فرانس برس.

وقال متحدث باسم النيابة، إنه تم أيضا فتح تحقيق قضائي.

وتدهور وضع القطاع الصحي العمومي التونسي، الذي كان أحد مفاخر البلد، بسبب مشاكل إدارة وتمويل أدت إلى تراجعه بشكل عام مع نقص متواتر في توفر الادوية في الأونة الأخيرة.

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