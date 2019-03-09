جمعية البيئة والصحة العراقية في المملكة المتحدة تنظم مؤتمرها السادس

2019/03/10 | 01:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن

ستعقد جمعية البيئة والصحة العراقية في المملكة المتحدة مؤتمرها السادس يوم 24 من الشهر الجاري في جامعة اليو سينيل وسط لندن.

وسيناقش المؤتمر مجموعة من الامور:

التلوث البيئي كسبب لانواع خاصة من السرطان

التلوث بالمواد المسرطنة ومن ضمنها نتيجة النفط والتلوث الاشعاعي

معدلات الاصابة السرطانية في العراق وانتشارها حسب المحافظات

خطط وسياقات السيطرة على الامراض السرطانية في العراق

التداخل العلاجي الحديث للامراض السرطانية ومن ضمنها الكشف والتشخيص المبكر.

وصرحت الدكتورة حيهان بابان مؤسسة ورئيسة الجمعية لوكالتنا اليوم ان المؤتمر سيكون لمدة يوم واحد وسيتضمن جلستين صباحية ومسائية وسيكون الافتتاح الساعة العاشرة صباحا وسيكون هناك معرض للبوستر العلمي لكي يستطيع ان يعرض فيه العلماء والباحثين والاطباء نتاجاتهم واستنتاجاتهم العلمية.

وللراغبين في المشاركة مراسلة الجمعية على ايميلهم التالي:

cieeaia2015@gmail.com

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