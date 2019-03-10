تعرف على كيفية استخدام الميكروويف بطريقة لا تؤثر على الصحة

2019/03/10 | 01:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-عراق برس-10 آذار / مارس:لا يعرف كثيرون أنّ ثمة مخاطر كبيرة على صحتهم يساهمون في تعزيزها بإستخدامهم للميكروويف، حيث يطهور كثيرون بعض الأطعمة في الميكروويف استغلالا للوقت، في حين يلجأ آخرون إلى تسخين أغذية في أوان لا يصلح أن توضع في الجهاز.



وفي القائمة التالية، مجموعة من الأطعمة التي لا ينبغي أن تُوضع في الميكروويف كونها قد تولد موادا كيماوية ضارة:

تذويب اللحم:

يمكن للميكروويف أن يحرق أطراف قطعة اللحم في حين يبقى الوسط كما هو، مما يسمح بنمو البكتريا الضارة للصحة.

الفواكه المجمدة:

يتسبب وضع الفواكه المجمدة في الميكروويف في تحويل المواد المضادة للأكسدة في الفواكه إلى أخرى مسرطنة.

البيض:

ينبه خبراء التغذية من خطورة وضع البيض في الميكروويف، لكون ذلك يتسبب في تكوين مواد سامة.

الحليب:

تنصح دراسات طبية بتجنب تسخين الحليب في الميكروويف كون ذلك يتلف نسبة جيدة من فوائد المواد الغذائية الموجودة فيه.

آنية تحتوي معادن:

يمكن أن تحدث آنية الطعام الورقية التي تحتوي على مقابض معدنية حريقا داخل الميكروويف، لذا ينصح بالتأكد من أن يكون الإناء المستخدم مخصصاً للاستعمال في الميكروويف، وهو ما يمكن أن تجده مكتوبا أسفل الإناء.

الأواني البلاستيكية:

تحتوي العديد من الأواني البلاستيكية على مواد كيماوية يمكن أن تتسرب إلى طعامك عند تسخين البلاستيك.



وإن كنت تقوم بتسخين المشروبات باستخدام أكواب بلاستيكية فعليك التوقف عن ذلك فورا.

الأكواب القديمة:

بعض الأكواب القديمة تحتوي على مواد كيماوية مشعة، مثل الرصاص والمعادن الثقيلة الضارة الأخرى، لذا ينصح الخبراء بعدم وضع مثل هذه الأكواب في الميكروويف.انتهى(1)

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