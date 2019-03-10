برشلونة يعزز صدارة الليغا بالفوز على فاليكانو بثلاثية

2019/03/10 | 01:03

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كتالونيا-عراق برس-10 آذار / مارس:حقق نادي برشلونة فوزًا مهمًا على حساب رايو فاييكانو بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الـ27 من بطولة الدوري الإسباني.



وسجل الأهداف لبرشلونة جيرارد بيكيه في الدقيقة 38، وليونيل ميسي من ركلة جزاء في الدقيقة 51، ولويس سواريز في الدقيقة 82، بينا سجل راؤول دي توماس الهدف الوحيد لرايو فاليكانو في الدقيقة 24.وأعاد برشلونة بهذا الانتصار الفارق إلى 7 نقاط مع الوصيف أتلتيكو مدريد، ليستمر الصراع بين الثنائي مشتعلا.وفي الشوط الثاني، نجح أصحاب الأرض من إحراز هدف التقدم سريعاً من ركلة جزاء تحصل عليها نيلسون سيميدو، بالدقيقة 50، لينفذها “ميسي” ويسجل منها الهدف الثاني لبرشلونة.وحسم لويس سواريز، النتيجة في الدقيقة 82 من زمن اللقاء بهدف ثالث بعد تمريرات متبادلة بينه وبين البديل “إيفان راكيتيتش” لتنتهي الكرة بهدف لصالح الأوروجوياني.بهذه النتيجة، يرتفع رصيد برشلونة إلى 63 نقطة ويحافظ على فارق النقاط بينه وبين أتلتيكو مدريد عند 7 نقاط وفي الجهة الأخرى، تجمد رصيد رايو فاييكانو عند النقطة 23 بالمركز الـ19 وقبل الأخير من ترتيب الجدول.وسيبدأ برشلونة تحضيراته لمواجهة ليون على ملعب كامب نو في إيبا دور الـ16 من دوري ابطال أوروبا يوم الاربعاء المقبل.انتهى(1)

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