مادورو: هجوم إليكتروني وراء انقطاع الكهرباء في فنزويلا

2019/03/10 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الأحد، أن سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق بفنزويلا جاء بعد هجوم إليكتروني استهدف نظام التحكم الآلي بمحطة توليد الطاقة الكهرومائية، مما استدعى إغلاقها مؤقتا، ما تسبب في انقطاع إمدادات الطاقة.

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