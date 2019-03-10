بالفيديو... أهداف مباراة ميلان وكييفو فيرونا (2-1) في الدوري الإيطالي

2019/03/10 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز نادي إي سي ميلان على نظيره كييفو فيرونا، بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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