2019/03/10 | 01:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصار رصيد آيندهوفن 64 نقطة بفارق 8 نقاط عن أياكس الذي لعب مباراتين أقل عن آيندهوفن.وتقدم لوك دي يونغ بهدف لإيندهوفن في الدقيقة الخامسة ثم أضاف دونيايل مالين الهدف الثاني في الدقيقة 71.وفي باقي المباريات، فاز فينلو على ضيفه إكسيلسيور 1-0 وهيرنفين على مضيفه أدو دين هاج 3-2 و فيليم تيلبورغ على دي غرافشاب 3-2.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آيندهوفن مرتاح في الصدارة) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آيندهوفن مرتاح في الصدارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).