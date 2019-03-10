خفايا واسرار ما حدث اليوم في مجلس النواب

2019/03/10 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية عقد مجلس النواب؛ اليوم السبت؛ جلسته الاولى من الفصل الثاني للسنة التشريعية الاولى بالدورة الانتخابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب؛ بحضور 285 نائبا واستضاف رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس القضاء الاعلى لمناقشة اليات مكافحة الفساد فيما صوت على قرارين نيابيين بهذا الشأن.وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس بالنواب بمناسبة …

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