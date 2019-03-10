2019/03/10 | 01:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية علق اليوم النائب عن ائتلاف دولة القانون ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق محمد شياع السوداني، ، على جلسة البرلمان التي عقدت اليوم لمناقشة توحيد جهود مكافحة الفساد.وقال السوداني في تغريدة على “تويتر” وتابعته اليوم الثامن اليوم (9 اذار 2019)، انه “في جلسة مخصصة لمكافحة الفساد..البرلمان يتخذ قرارا مستعجلا ويرتكب …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شياع: البرلمان ارتكب “خطأ كارثياً” في “جلسة مكافحة الفساد”! شاهد التفاصيل صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

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