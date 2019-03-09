المنتدى العراقي للنخب والكفاءات العراقية يختتم اعمال اجتماعه السنوي في مدينة اسطنبول

2019/03/10 | 01:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تركيا - اسطنبول

اختتم المنتدى العراقي للنخب والكفاءات اعمال اجتماعه السنوي في مدينة اسطنبول يوم السبت الموافق 2 اذار .

وقد ترأس الاجتماع الاستاذ ضيف عبد المجيد ، الامين العام للمنتدى

حضر الاجتماع السادة نواب الامين العام والسادة رؤساء اللجان التخصصية بالإضافة لحضور 233 عضو من مختلف اللجان التخصصية التابعة للمنتدى .

تضمن جدول اعمال الاجتماع ( وفقاً للنظام الاساسي للمنتدى ) ما يأتي :

* كلمة الافتتاح للسيد رئيس الجمعية العمومية ( الاستاذ ضيف عبد المجيد ، امين عام المنتدى )

* عرض التقرير الإداري للأمانة العامة لسنة 2017 ، من قبل الدكتور احمد حقي امين سر المنتدى ، والمصادقة على التقرير بالإجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية .

* عرض التقرير الإداري للأمانة العامة لسنة 2018 ، من قبل الدكتور احمد حقي امين سر المنتدى ، والمصادقة على التقرير بالإجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية .

* عرض التقرير المالي وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017 من قبل الدكتور احمد حقي امين سر المنتدى ، والمصادقة على التقرير بالإجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية . .

* عرض التقرير المالي وتقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018 من قبل الدكتور احمد حقي امين سر المنتدى ، والمصادقة على التقرير بالإجماع من قبل اعضاء الجمعية العمومية . .

* المصادقة على تعين مراقب حسابات .

* المصادقة على برنامج عمل المنتدى خلال المرحلة اللاحقة .

كما قدم المنتدى العراقي للنخب والكفاءات اثناء الاجتماع الدروع التذكارية لبعض اعضاء المنتدى تكريماً لهم للجهود المتميزة خدمة لوطننا العزيز .

وفي نهاية الاجتماع قدم السيد الامين العام للمنتدى الاستاذ ضيف عبد المجيد ، شكره وامتنانه لجميع الاعضاء المشاركين بالاجتماع على تحملهم اعباء السفر والمشاركة والافكار البناءة التي طرحت في الاجتماع ، آملاً حضورهم الفاعل والمتواصل في الاجتماعات القادمة لتحقيق اهداف المنتدى خدمة لبلدنا العزيز .

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