استقالة وزير الصحة التونسي على خلفية وفاة 11 رضيعا

2019/03/10 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر وزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف الاستقالة من منصبه على خلفية وفاة 11 رضيعا.

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