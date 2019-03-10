2019/03/10 | 01:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت مناورات "درع الجزيرة"، التي تشارك فيها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، تدريباتها، أمس السبت 9 مارس / أذار.

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