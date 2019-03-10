الأسواق العالمية على موعد مع 3 أحداث في الأسبوع الجاري

2019/03/10 | 01:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من: نهى النحاس

مباشر: ينتظر المستثمرون في الأسبوع الجاري عدداَ من البيانات الاقتصادية والأحداث السياسية أبرزها تصويت البرلمان البريطاني على صفقة البريكست المعدلة.





كما من المقرر أن يتم الكشف عن بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتصنيع في بريطانيا.





تصويت البرلمان البريطاني

يصوت البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء المقبل على صفقة البريكست المعدلة، وذلك بعد أن رفض الاتفاق الأول بأغلبية واسعة في يناير الماضي.





ومن المتوقع أن تجري حكومة تريزا ماي تعديلات على اتفاقية الانسحاب المقترحة قبل تصويت البرلمان.





وفي حالة أن صوت البرلماني ضد الصفقة المقترحة فإن مجلس العموم البريطاني من المحتمل أن يصوت يوم الخميس على تأجيل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.





ومن المقرر أن يتم تنفيذ البريكست في 29 من الشهر الجاري.





تقرير أوبك

من المقرر أن تكشف منظمة أوبك يوم الخميس المقبل عن تقريرها الشهري حول مستويات الإنتاج خلال شهر فبراير الماضي.





وكان المسح الصادر عن وكالة "ستاندرد أند بورز جلوبال بلاتس" في الأسبوع الماضي توقع أن إنتاج أوبك النفطي تراجع على أساس شهري بمقدار 60 ألف برميل يومياً في فبراير الماضي ليصل إلى مستوى 30.80 مليون برميل يومياً وهو أدنى مستوى منذ مارس 2015.





بيانات اقتصادية

من المقرر أن يتم إعلان مجموعة من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الجاري على الصعيدين الأوروبي والأمريكي.





وتفصح الولايات المتحدة يوم الاثنين عن بيانات مبيعات التجزئة عن شهر يناير الماضي، وسط توقعات استقرارها بعد أن سجلت أكبر وتيرة تراجع في 10 سنوات خلال ديسمبر بنحو 1.2%.





أما يوم الثلاثاء تعلن الولايات المتحدة بيانات التضخم عن فبراير الماضي، بعد أن سجل مؤشر أسعار المستهلكين في يناير ارتفاعا بنسبة 0.5% على أساس شهري.





وفي اليوم ذاته تكشف المملكة المتحدة بيانات الناتج الإجمالي المحلي وبيانات التصنيع والميزان التجاري.





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