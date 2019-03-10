2019/03/10 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن يكون سبب استقالته الذي قدمها في 25 شباط/فبراير الماضي، زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لإيران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف يوضح علاقة بشار الأسد بقرار استقالته) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف يوضح علاقة بشار الأسد بقرار استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).