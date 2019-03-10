2019/03/10 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، تنفيذ غارات جوية ضد جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التحالف ينفذ ضربات جوية ضد "أنصار الله" في حجة) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التحالف ينفذ ضربات جوية ضد "أنصار الله" في حجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).