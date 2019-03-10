8 معلومات عن أضخم مناورة عسكرية في الخليج

2019/03/10 | 02:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد مناورات "درع الجزيرة" واحدة من أضخم المناورات العسكرية في المنطقة، حيث تشارك فيها جميع أفرع القوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

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