للمرة الثالثة خلال أسبوع...

2019/03/10 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الأحد، قصف تجمعات للجيش اليمني المدعوم من التحالف، بصاروخ باليستي في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

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