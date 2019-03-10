مقتل 12 شخصا في تحطم طائرة بكولومبيا (فيديو)

2019/03/10 | 03:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر بالشرطة، يوم السبت، إن 12 شخصا لاقوا حتفهم في تحطم طائرة في إقليم ميتا في كولومبيا.

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