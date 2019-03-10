2019/03/10 | 03:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي، الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مجددا، بالتزامن مع الاحتجاجات، التي تشهدها البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بولتون يعلق على أزمة انقطاع الكهرباء في فنزويلا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بولتون يعلق على أزمة انقطاع الكهرباء في فنزويلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).