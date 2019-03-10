رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بفستان قصير وتوجه رسالة لهم (صورة+فيديو)

2019/03/10 | 04:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأت الفنانة رانيا يوسف متابعيها بالظهور بإطلالة جريئة مجددا بعد الأزمات الكبيرة التي وقعت بها مؤخرا بسبب فستانها الجريء في مهرجان القاهرة السينمائي قبل أن تعيد لتثير الجدل مرة أخرى.

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