2019/03/10 | 04:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مخيم الهول (سوريا) – لا يبدو أن نساء داعش الأجنبيات قد فقدن حماسهن لأفكار التنظيم المتشددة، وهو ما عكسته مواقف لهن في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزيمة داعش لم تغيّر ولاء نساء التنظيم) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزيمة داعش لم تغيّر ولاء نساء التنظيم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).