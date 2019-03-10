فرنسا تلتحق بصراع النفوذ في القرن الأفريقي

2019/03/10 | 05:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس – يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الثلاثاء إلى الخميس جيبوتي وإثيوبيا وكينيا لتعزيز النفوذ الفرنسي في هذه الدول الواقعة شرق

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