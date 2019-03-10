التمرد الانفصالي في بابوا يصطدم بصخرة السيادة بإندونيسيا

2019/03/10 | 05:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكل تصاعد العنف بشكل لافت خلال الأشهر القليلة الماضية في إقليم “بابوا” شرقي إندونيسيا من قبل متمردين انفصاليين من السكان الأصليين؛ صداعا

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