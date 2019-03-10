2019/03/10 | 05:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر في مجال صناعة الصواريخ والفضاء، اليوم الأحد، أنه سيتم إطلاق الصاروخ الناقل "بروتون-إم" حاملا القمر الروسي للاتصالات "يامال-601"، من مطار بايكونور الفضائي

في نهاية شهر أيار/مايو المقبل.

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