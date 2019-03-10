قذيفة هاون في حقيبة دبلوماسي أميركي بمطار موسكو

2019/03/10 | 05:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الروسية العثور اليوم السبت على قذيفة هاون لا تحتوي على مواد متفجرة في حقيبة دبلوماسي معتمد لدى السفارة الأميركية في

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