2019/03/10 | 05:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقالة وزير الصحة التونسي بعد وفيات غامضة لرضع ذكر أن وزير الصحة عبد الرؤوف الشريف استقال السبت بعد وفاة 11رضيعا بشكل غامض خلال 24 ساعة في مستشفى بالعاصمة.وأضافت أن وزارة الصحة وممثلي الادعاء بدأوا تحقيقا لمعرفة سبب وفاة الأطفال التي من المرجح أن تكون نتيجة تلوث بالدم.ويشكو التونسيون من تراجع الخدمات التي تقدمها الدولة منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في 2011 التي أدت إلى حدوث تحول ديمقراطي في تونس، ولكن دفعت البلاد إلى أزمة اقتصادية. ويقول منتقدو الحكومة إن القطاع العام يعج بالفساد.

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