2019/03/10 | 05:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسؤول: المعركة الأخيرة مع داعش في الباغوز ستستغرق 3 أيام قال مسؤول بقوات سوريا الديمقراطية إن المقاتلين المدعومين من الولايات المتحدة قد يستأنفون قريبا هجومهم ضد تنظيم داعش في معقلهم الأخير في سوريا، مضيفا أنه يتوقع أن تستغرق المعركة ضد المتطرفين ثلاثة أيام.وقال أراس أوركيش، من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد، إن لديهم حوالي 2500 مقاتل مستعدون للمعركة في قرية الباغوز والمناطق المحيطة بها شرق سوريا، حيث لا يزال مقاتلو التنظيم المتطرف يتحصنون هناك.وتحت غطاء قصف قوات التحالف في الأول والثاني من مارس، تقدمت قوات سوريا الديمقراطية باتجاه القرية المحاصرة، تاركة ممرًا للراغبين في المغادرة.وعقب هذه العملية، قام الآلاف من السكان والعديد من المقاتلين بالخروج من الباغوز خلال الأيام الأربعة التالية.بيد أنه منذ يوم الجمعة، خرجت مجموعة صغيرة فقط، مما أثار تكهنات باحتمال التخطيط لهجوم جديد.والسبت، أمكن رؤية علم داعش الأسود داخل الباغوز عن بعد وكذلك شاحنات تتحرك.وعلى خط المواجهة، اتخذ مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية موقفا أكثر تساهلا فيما كان البعض يتجولون على أسطح المنازل أمام مقاتلي داعش.وقال أوركيش، المسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، إن المعركة قد تستأنف "الليلة أو غدا هو نهاية وقف إطلاق النار مع داعش"، مضيفًا أن المعركة قد تستغرق ثلاثة أيام.وقال "ما يعوقنا هو المدنيون، يمكننا رؤية النساء والأطفال داخل القرية."وفي واشنطن أشارت تقديرات مسؤول بارز في وزارة الدفاع أن ما يقرب من 20 ألف شخص بينهم 3500 إلى أربعة آلاف شخص بالغ خرجوا من الباغوز منذ 20 فبراير. وقال المسؤول وفق قواعد البنتاغون، ان كل من تبقوا في القرية، بما في ذلك النساء والأطفال، ينظر إليهم باعتبارهم من أتباع داعش أو موالين للتنظم.وأضاف المسؤول إنه لن يكون من قبيل المفاجأة، بناء على الظروف الحالية، أن يستغرق الأمر أسبوعين آخرين للسيطرة على آخر معاقل داعش.

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