2019/03/10 | 06:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الثانية في أسبوع..توقف حركة الطائرات في طرابلس كشفت مصادر أن حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي في العاصمة الليبية طرابلس، توقفت للمرة الثانية خلال أسبوع.وأوضحت مصادر أن توقف الحركة جاء بسبب تحليق طائرة دون طيار في أجواء المطار، بارتفاع حوالي 5 آلاف قدم، مما يشكل خطرا على الطائرات المدنية القادمة والمغادرة من المطار الرئيسي.يشار إلى أن إغلاق مطار معيتيقة يعد أمرا معتادا في طرابلس خلال السنوات الأخيرة، بسبب الاشتباكات التي تندلع على فترات بالقرب منه.وتسيطر حكومة فايز السراج على العاصمة الواقعة غربي ليبيا، لكنها غير قادرة على منع الفصائل المتناحرة في طرابلس من القتال فيما بينها.

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