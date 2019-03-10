بسبب الاضطرابات الجوية... إصابة 30 راكبا خلال رحلة للخطوط التركية إلى نيويورك (فيديو)

2019/03/10 | 06:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب حوالى 30 شخصا بجروح نتيجة اضطرابات جوية حدثت خلال رحلة للخطوط الجوية التركية، كانت متجهة من إسطنبول إلى نيويورك.

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