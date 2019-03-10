ألمانيا تحذر مواطنيها من السفر إلى تركيا

2019/03/10 | 07:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ألمانيا تشديد تحذيرات السفر إلى تركيا، يوم السبت، وحذرت مواطنيها من إمكانية اعتقالهم بسبب التعبير عن الرأي والذي يمكن التسامح بشأنه في ألمانيا ولكن ربما لن يكون كذلك لدى السلطات التركية.

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