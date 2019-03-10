2019/03/10 | 07:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إصابة عدد من الركاب بجروح على الخطوط التركية قالت إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك الأميركية وتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي، إن 29 شخصا أصيبوا بسبب اضطر وذكرت تقارير لوسائل التواصل الاجتماعي، أن الطائرة كانت قادمة من إسطنبول وأن ثلاثة أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى نتيجة إصابتهم بجروح طفيفة.ولم ترد الخطوط الجوية التركية على طلب للتعليق.

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