قائد الشرطة: مستعدون لمواجهة أي تهديد أمني في ذي قار

2019/03/10 | 08:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

اعلن قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء حسن الزيدي اليوم السبت عن إعداد كافة الاستعدادات والخطط الامنية لمواجهة أي تهديد امني قد يستهدف امن المحافظة.





وكالات:اعلن قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء حسن الزيدي اليوم السبت عن إعداد كافة الاستعدادات والخطط الامنية لمواجهة أي تهديد امني قد يستهدف امن المحافظة.وقال الزيدي للمربد ان الأجهزة الأمنية تواصل عملها حاليا بمستوى عالي من الجاهزية في ظل وجود معلومات عن تهديدات من قبل المجموعات الارهابية في استهداف المواطنين، مشيرا إلى أن الأمن الداخلي لازال يسجل نجاحات من قبل الجهات المختصة في محاربة الجريمة والعصابات التي تتاجر بالمخدرات وسرقة السيارات موضحا استمرار الاجتماعات الأمنية لتحديث الخطط الاحترازية على ضوء المستجدات والمعلومات الاستخبارية التي تصل الى القيادة.

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