مادورو يتهم الأعداء باستعمال أسلحة متطورة ضد بلاده

2019/03/10 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يوم أمس السبت الأعداء باستخدام أسلحة تقنية ومتطورة جديدة تسعى من وراءها كسب انتصارات وهمية ضد الشعب الفنزويلي.

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