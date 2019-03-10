توقعات الأمطار في العراق من اليوم الى الجمعة المقبلة

2019/03/10 | 08:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات تيوز} تشير التوقعات الجوية الى حالة ممطرة نهاية الأسبوع في العراق.

وقال المتنبئ الجوي صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك صباح اليوم الأحد ان "نظرة مستقبلية للامطار المتوقعة من اليوم ولغاية يوم الجمعة المقبل من الموديل الامريكي GFS توضح شح في هطول الامطار في الوسط والجنوب ووفرتها في مدن الشمال".وأضاف "الاجواء ستكون صافية نسبيا يتخللها بعض السحب بسبب سيطرة مرتفع جوي خلال الايام {الاحد- الاثنين- الثلاثاء}".وتوقع عطية ان "تبدأ السحب بالتكاثر ليل الثلاثاء ويوم الاربعاء بسبب إندفاع منخفض جوي للمنطقة، وتتحول الرياح الى جنوبي شرقي ويبدأ هطول الامطار اعتبارا من ليل الاربعاء من غرب البلاد ثم يتجه لباقي المدن".انتهى

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