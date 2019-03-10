خيتافي يخطف فوزاً من متذيل الدوري الإسباني بثنائية ماتا

2019/03/10 | 08:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل خطف فريق خيتافي، الفوز على ضيفه هويسكا بهدفين لهدف في الجولة السابعة والعشرين للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا). بهذا الفوز، ارتفع رصيد خيتافي إلى 45 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد هويسكا عند 22 نقطة في المركز العشرين والأخير، ويتصدر برشلونة الترتيب برصيد 63 نقطة. نجح هويسكا في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف دون رد سجله إنريك غاييغو في الدقيقة 35. ومع حلول الدقيقة 50 أدرك خيتافي التعادل عبر خايمي ماتا، قبل أن يهدر ضربة جزاء في الدقيقة 75. ورغم إضاعته لضربة جزاء، تمكن ماتا من إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 77 ليخرج أصحاب الديار فائزين باللقاء.

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